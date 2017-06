O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Com o objetivo de manter vivas as tradições da etnia italiana é que ocorre amanhã à noite a 16ª edição do Filó.

O evento será realizado no Ginásio Municipal do Glória, Arroio do Meio, iniciando às 19h30min. Promovido pelo grupo Le Donne Sorelle, de Bela Vista, a programação inicia com recepção e comida típica da etnia italiana – polenta brustolada, queijo, batata assada e grostoli. Na sequência será servida a tradicional sopa de capeletti com acompanhamentos da culinária italiana. De sobremesa, o famoso sagu de vinho.

Além disso, os festejos seguem com muita cantoria italiana e animação. Assim como em outros anos, haverá a presença de grupos de outros municípios que vão ajudar a animar a noite. Os organizadores convidam a todos para prestigiarem o evento e lembram que na noite não haverá a venda de cartões. Estes podem ser adquiridos com integrantes do grupo, na Casa do Museu e na prefeitura ao custo de R$ 30 para adultos e R$ 15 para crianças de sete a 10 anos.

História do Filó

Em 03 de abril de 2001, o governo do Estado, oficializou o Dia da Etnia Italiana no RS, a ser comemorado anualmente no dia 20 de maio. Em comemoração, a secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio, na época, dirigida por Lourdes Maria Gasparotto Rizzi, programou o “É noite de Filó”.

A partir dali, com o objetivo é resgatar a tradição do Filó foram realizadas edições anuais.

Os primeiros Filós foram realizados nas dependências da Comunidade Luterana São Paulo, no Centro. No momento em que os moradores do bairro Bela Vista começaram a participar, o espaço ficou pequeno, sendo transferido para o Salão Cinquentenário, no bairro Bela Vista.

