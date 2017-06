Futebol

Um grupo de trabalho juntamente com a direção da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam) estiveram reunidos no começo desta semana para ultimar detalhes para a realização do I Encontro dos Amigos do Futebol, no dia 16 de setembro na sede do Clube Esportivo Navegantes. A festa será um momento para confraternizar e reencontrar amigos e colegas e para recordar as histórias do futebol de campo, minifutebol e futebol de salão de Arroio do Meio.

O evento objetiva arrecadar recursos em favor da Amam e deverá reunir ex-atletas de futebol que tiveram passagem por clubes de Arroio do Meio desde os anos 1960. O encontro tem confirmado a participação das equipes do The Horse, Mezzo, Estrelas, Sicredi e ex-alunos da Amam, para disputa de jogos a partir das 9h30min. Ao meio-dia será servido almoço pelo valor de R$ 15 por pessoa com carne de rês, suíno e frango, massa com molho e saladas. Durante a festa haverá sorteio de prêmios, brindes personalizados e uma exposição com produtos e artesanato da Amam.

Por daiane