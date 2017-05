Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou no sábado, dia 06, a festa da entrega da premiação do Campeonato Municipal de Bocha 25 Anos de Travesseiro. A programação aconteceu no Restaurante Avenida’s, onde estavam reunidos a direção da Liga de Bocha, representantes das oito equipes que disputaram o torneio, prefeito Genésio Hofstetter e o vice, Sérgio Nied, vereadores e secretários municipais.

Durante a solenidade foi entregue o troféu de campeão para os bochistas de São Miguel; vice, Picada Essig; 3º lugar, Bar da Ivete e 4º lugar, Cairu. Valdir Spieckert (São João) foi escolhido melhor bochador e Verno Sommer (Cairu), como melhor ponteiro. O prêmio da cancha destaque foi do São João. O troféu participação foi entregue para as equipes de Três Saltos Baixo, Avenida’s, São João e Três Saltos Alto.

Por daiane