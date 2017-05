Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi, promovido o organizado pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata realizou no domingo, dia 21, a partida final entre equipes do Sete de Setembro de Capitão e a SER Juventude de Travesseiro.

O título de campeão ficou com a equipe do Sete de Capitão, que venceu as duas partidas da final: 2 x 1 na rodada de ida em Travesseiro e 1 x 0 na partida de domingo, gol marcado por Fabinho aos 21min do segundo tempo. O time do Sete, treinado por Selito Lorenzon, tendo como auxiliar Cleber Ziem e o presidente Zéquinha Possamai, sagrou-se campeão de forma invicta com 10 jogos e 10 vitórias.

Nesta sexta-feira, dia 26, às 20 horas, acontece a solenidade de entrega da premiação aos melhores classificados e destaques do torneio. A festa com jantar será realizada na sede do Sete de Capitão.

Por daiane