O Comitê Regional da Qualidade do Vale do Taquari (CRQ–VT) e o Programa de Qualificação Empresarial (PQE) promovem, entre 05 e 09 de junho, a tradicional Semana da Qualidade do Vale do Taquari.

Neste ano, o evento tem como tema “Trilhando Caminhos para a Excelência”. “Durante a programação, os participantes terão acesso a conhecimentos, experiências, ferramentas, exemplos de sucesso e de boas práticas de gestão e diversos outros caminhos que, se perseguidos, podem levar as empresas à excelência em sua gestão, colhendo, consequentemente, bons resultados e conquistas”, explica a presidente do CRQ-VT, Tatiani Beatriz Herrmann.

A Semana da Qualidade visa ser um dos instrumentos de transformação e melhoria dos resultados das empresas, apresentando exemplos de soluções em gestão para superação dos desafios do dia a dia dos gestores, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade.

CRQ-VT

O Comitê é uma entidade sem fins lucrativos. Tem a missão de apoiar o aprimoramento da gestão e, portanto, dos resultados das empresas do Vale, juntamente com o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP).

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até 1º de junho. Informações e inscrições podem ser obtidas com a secretária do PQE, Greice Kelly Suptitz, pelo fone 3011-6980 ou 99822-7134 e pelo e-mail pqe@acilajeado.org.br.

A Semana da Qualidade é realização do Comitê da Qualidade do Vale do Taquari e PQE. Conta com apoio da Acil e dos mantenedores do CRQ-VT, Bebidas Fruki, Unimed VTRP e Prefeitura Municipal de Lajeado.

O Vale da Qualidade

Durante a semana, acontece a campanha “O Vale da Qualidade”. O evento busca resgatar o título de região de empresas premiadas em gestão e que primam pela excelência, como já foi conhecido em anos anteriores.

Desafio: as empresas que assinarem o termo de adesão (gratuito) ao PGQP nos eventos, ou associarem-se ao PQE (Programa de Qualificação Empresarial), concorrem a:

• 10 cursos do PQE;

• 5 ingressos para o Congresso Internacional da Gestão, a realizar-se em setembro em Porto Alegre, na PUC-RS. O sorteio acontece em 12 de junho.

