Saúde

A Administração Municipal de Pouso Novo promoveu no decorrer desta semana a primeira troca em seu secretariado com a saída da secretária da Saúde, Marisa Piovesane Gonçalves Seibel. O motivo alegado seriam problemas particulares. Como substituto foi nomeado pelo prefeito Aloísio Brock o nome de Jacir Gonçalves Seibel, esposo de Marisa. No mandato passado entre 2013 e 2016, Jacir ocupou uma cadeira na Câmara de Vereadores. Na eleição de 2016, Jacir tentou a reeleição somando 64 votos na legenda do PT, ficando na posição de primeiro suplente na coligação PTB/PT.

Por daiane