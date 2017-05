Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi, promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, realizou no sábado e no feriado de segunda-feira, dia 1º de maio, a rodada com os jogos da volta da fase semifinal. As duas partidas definiram as equipes da SER Juventude de Travesseiro e o Sete de Capitão como finalistas do torneio.

No sábado, dia 29, jogaram em Coqueiro Baixo, São José 0 x 2 SER Juventude de Travesseiro. A vaga de finalista ficou com a SER Juventude. A outra vaga de finalista foi decidida no feriado de segunda-feira, dia 1º de maio, quando jogaram em Capitão, Sete 3 x 1 Pouso Novo. O resultado garantiu o Sete como finalista.

A decisão do título entre a SER Juventude e o Sete de Capitão começa domingo, dia 07 de maio. A primeira final será disputada no campo da SER Juventude, em Travesseiro, com início às 15 horas. A partida da volta está agendada para o dia 14 de maio, em Capitão. O Sete de Capitão tem vantagem de jogar por três empates.

