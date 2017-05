Apartes

Depois da estreia na sexta-feira da semana passada na casa do CTG Querência, ontem à noite foi a vez do espetáculo ser apresentado na Univates no enceramento do Simpósio de Saúde e Semana Acadêmica. Para quem já viu a apresentação, ficou a certeza de que valeu todo o esforço e dedicação da coordenadora, a professora Regina Izabel Ferreira Rodrigues, que acreditou e montou o projeto para buscar o apoio financeiro. Dos artistas, do envolvimento da Escola de Música da Josélia, apoiadores de um modo especial à Atlas Calçados para que fosse possível montar o espetáculo inédito. Merecem todos os aplausos porque a apresentação não envolveu apenas dançar, mas também ser fiel à cultura social de uma época, no caso final do século XIX e início do século XX. Gestos, figurino, cabelo, maquiagem, iluminação, repertório, tudo foi pesquisado nos mínimos detalhes. A apresentação do espetáculo segue até agosto em diferentes locais e até lá, os artistas continuam se encontrando para eventuais ajustes.

Inovação e facilidade para incrementar os negócios

Desde o último sábado a Imobiliária Porte está com plantão de vendas no bairro Aimoré de terrenos dos Loteamentos Encosta Verde I e II. Para facilitar os contatos com os interessados em adquirir lotes, a empresária Marcilene Nilsson Dalpian, da Porte, inovou com a instalação de uma sala de vendas com atendimento todas as tardes e nos sábados durante todo o dia. A previsão é de que este plantão siga por 60 dias. A sala de vendas com estrutura completa foi montada num container, uma tendência arquitetônica bem atual e que se encaixa perfeitamente para as necessidades do projeto. “Fiquei pensando numa maneira de poder facilitar o contato para os interessados, de modo que não precisassem se deslocar até a imobiliária no Centro e achamos esta alternativa muito bacana porque traz todo o conforto para mostrar ao cliente o que temos a oferecer e ele pode conferir o local do investimento.”

São mais de 100 lotes disponíveis. Segundo a empresária, um dos argumentos de venda é a localização privilegiada que facilita o acesso ao trabalho, escola, farmácia…

Maestro Gustavo

A despedida física do jovem Gustavo Rauber deixou muita gente abalada no ínicio da semana quando a notícia se espalhou. Sobre ele, muito foi dito em palavras, lágrimas ou simplesmente pelo silêncio. Mas é certo que ele plantou muitas boas sementes através da música junto às crianças, colegas e amigos. Retrato aqui o que uma amiga, Adriana Bersch, que o conhecia muito bem falou sobre ele: “um jovem apaixonado pela vida, pela música, pelas pessoas. Extremamente altruísta e pronto para tudo. Talentoso. Dedicado. Carismático. Incentivador de talentos. Especialmente crianças e jovens. Tirava música e expressão de qualquer pessoa à sua frente que dissesse ‘eu quero’. Talvez sua premissa pudesse ser: ‘Você quer, você pode’. Música como arte, lazer, educação, disciplina, expressão, socialização… faziam parte da sua vida. Vai fazer falta sim. Deixou um iluminado exemplo e um grande legado na sua trajetória.”

Por daiane