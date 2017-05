Geral

O prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter, esteve recentemente em Porto Alegre, quando acompanhado do deputado estadual Lucas Redecker se reuniu com o secretário de Estado da Administração, Raffaele Marsiaj Quinto Di Cameli.

Durante o encontro o prefeito apresentou o pedido do município que quer receber por doação do Estado uma área de terras de quatro hectares, onde estava instalada a antiga escola na comunidade de Barra do Fão. O objetivo da Administração Municipal é construir um ginásio de esportes nesta área, atendendo solicitação dos moradores. O prefeito disse que a área está sem serventia e que o local é estratégico para instalação do ginásio, que deverá abrigar atividades esportivas e culturais da comunidade beneficiada.

Por daiane