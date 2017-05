Política

O empresário e vereador de Arroio do Meio, José Elton Lorscheiter, o Pantera, é o novo presidente do diretório municipal do Partido Progressista. A eleição ocorreu na convenção realizada sábado, dia 20, na Câmara de Vereadores, com participação massiva dos filiados.

Gustavo Kasper deixa a presidência após quatro mandatos consecutivos, exercidos entre 2009 e 2017, e agora ocupará função enquanto 1º secretário. Em sua avaliação, foi cumprido o papel de buscar novos líderes e estruturar os movimentos da Mulher e Juventude Progressista, e mantido o envolvimento comunitário. “Saio com o dever cumprido. O partido cresceu. Temos 800 filiados ativos. Somos a principal referência em oposição. A única frustração fica por conta de não levar o partido de volta ao governo [...] o diretório ficou bem mesclado, com boa participação dos jovens, mulheres e idosos, o que é resultado do exercício eleitoral. O time vem forte para as próximas eleições”, considera.

Filho de agricultores e natural de Sede Nova, o novo presidente, Pantera, 44 anos, veio para o município em 1988. Morador de Dona Rita, casado com Elena e pai de Tiago e Juliana, profissionalmente atuou durante 13 anos na extinta Calçados Majolo, no cargo de responsável de setor, três anos e meio na Aimoré Couros, e durante cinco anos foi funcionário do Posto de Combustíveis Corteletti, estabelecimento que atualmente é proprietário. Na comunidade se destaca enquanto dirigente de futebol amador há pelo menos dez anos.

É filiado no PP desde 1992, mas só buscou o protagonismo nas últimas eleições quando concorreu pela primeira vez se elegendo como vereador. “É uma honra e um privilégio presidir uma das siglas mais tradicionais do RS e que contribui bastante com o desenvolvimento no município, independentemente de estar ou não no poder, com emendas e posicionamentos pensando no bem da sociedade. Minha primeira tarefa é dar continuidade ao trabalho realizado pelos antecessores, e projetar o partido para o futuro, motivando e aglutinando forças, com novas filiações, fortalecendo a política local e o PP”, atribuiu.

Presidente: José Elton Lorscheiter

Presidente de Honra: Roque Kerbes

Vice-presidente: Danilo José Bruxel

2º vice-presidente: Roque Haas

3º vice-presidente: Arno José Kehl

Secretário Geral: Alécio Weizenmann

1º Secretário: Gustavo Kasper

2º Secretário: Méri Teresinha Schmidt Bombardelli

3º Secretário: Carlos Rafael Black

Tesoureiro Geral: Valdecir Crescêncio

1º Tesoureiro: Miguel Inácio Petry

2º Tesoureiro: Milton José Reckziegel

3º tesoureiro: Lúcio Roque Bersch

Líder de bancada: Vanderlei Majolo

Movimento da Mulher Progressista: Juliana Gasparotto

Juventude Progressista: Paulo Regis Rheinheimer Jr.

Por daiane