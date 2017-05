Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio distribuiu kits de primeiros socorros para as 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) na terça-feira, 2, durante reunião mensal das equipes diretivas das Escolas. O evento ocorreu na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e contou com a participação do enfermeiro Rogério dos Santos Nunes, que deu orientações de prevenção, encaminhamentos e primeiros socorros em casos de quedas, machucados, desmaios e outros incidentes no ambiente escolar.

Segundo a diretora da Emef São Caetano, Andréa Lange Barth, o kit é extremamente necessário para as primeiras providências em caso de acidentes na escola. “É muito importante que tenha vindo um kit contendo o que mais se usa nesses casos. Sempre tivemos os materiais através de parceria com o Círculo de Pais e Mestres e posto de saúde do bairro”, explica a diretora. Sobre as orientações do profissional da saúde, Andréa aprovou e sugeriu repetir a prática anualmente ou sempre que houver troca de direção. “Momento muito significativo, com dicas importantes, principalmente sobre manter a calma em possíveis situações”, ressalta.

Os kits entregues às escolas contêm luvas de látex, máscaras, solução fisiológica, band-aid, gaze e fita micropore para curativos. Além dos kits, foram entregues também jalecos para as profissionais responsáveis pelo manuseio da merenda escolar e serviços gerais, visando sempre qualificar o trabalho dos servidores e o atendimento à comunidade escolar.

Por daiane