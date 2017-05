Obras

Visando eficiência, economicidade, menos manutenção e mais qualidade das estradas, a secretaria de Obras de Arroio do Meio iniciou o programa ‘Passo à Frente’. Trata-se do avanço do mutirão de máquinas nas estradas do interior, com a execução de serviços de infraestrutura, incluindo detonação de rochas, drenagens e terraplenagens, além de roçadas, limpeza e colocação de material nas vias.

Na última semana os serviços foram executados no Travessão Closs, nas proximidades do Esporte Clube Esperança, na Estrada Geral Forqueta Baixa, próximo à propriedade da família Goldmeier e no Passo do Corvo, na descida em frente à família Stroher. Nos três pontos foram detonadas rochas presentes nas laterais das vias, com o objetivo de preparar as mesmas para o período de chuvas, ampliando a funcionalidade das valas que dão vazão às águas e conservando o material depositado nas estradas.

Segundo o funcionário público/operador de máquina responsável pela execução do serviço, Juliano Reckziegel, o investimento do município pode ser maior agora, mas vai dar retorno em curto prazo, porque gera economia, menos manutenção e uso de material nas estradas. Para o prefeito Klaus Werner Schnack e vice Eluise Hammes, “tais investimentos não dão visibilidade, mas solucionam o problema de forma efetiva, qualificando as estradas do interior”. Nos próximos dias o serviço avança para pontos rochosos de Picada Arroio do Meio e Picada Café.

