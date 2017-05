Geral

Os preparativos para a 16ª edição do Filó – Encontro Italiano, que será realizado em 03 de junho, no Ginásio Municipal do Glória, Arroio do Meio, estão a todo vapor. Na terça-feira, o grupo Le Donne Sorelle, que anualmente realiza o evento, esteve reunido na casa de Juarez e Margarete Primaz, em Bela Vista, a fim de acertar os últimos detalhes. Aproveitaram para fazer uma noite de filó, com muita comida e animação.

Entre as novidades do Filó deste ano está o investimento em uma nova chapa para a polenta brustolada. Atendendo à exigência do Corpo de Bombeiros, o grupo adquiriu uma chapa elétrica que, inclusive, já foi testada e garante uma polenta brustolada muito saborosa. Na noite, devem ser servidos em torno de 100 quilos de polenta brustolada.

Os 26 integrantes do grupo se reúnem mensalmente na casa de um deles para conversar, rezar, comer e cantar. Paralelo a isso, planejam o evento Filó, que sempre tem à frente um grupo pensante, responsável pela organização em si. É uma noite para manter vivas as tradições da etnia italiana que vem sendo passadas de geração em geração, desde a chegada dos imigrantes italianos.

É justamente com o espírito de preservar e valorizar as tradições dos antepassados, que o Filó se realiza anualmente. Começou por iniciativa do Poder Público municipal e depois passou a ser realizado pelo Le Donne Sorelle, do bairro Bela Vista, justamente pelo fato de que o bairro tem a maior concentração de famílias com descendência italiana no município. Todos os integrantes do grupo ajudam nos preparativos para o Filó, bem como no dia da programação.

Desde o início a festa é bem recebida pela comunidade. Os organizadores convidam a todos para prestigiarem o evento e lembram que na noite não haverá a venda de cartões. Estes podem ser adquiridos com integrantes do grupo, na Casa do Museu e na prefeitura ao custo de R$ 30 para adultos e R$ 15 para crianças de sete a 10 anos.

Programação do Filó

A programação inicia às 19h30min com recepção e comida típica da etnia italiana – polenta brustolada, queijo, batata assada e grostoli. Na sequência será servida a tradicional sopa de capeletti com acompanhamentos da culinária italiana. De sobremesa, o famoso sagu de vinho.

A programação segue com muita cantoria italiana e animação. Assim como em outros anos, haverá a presença de grupos de outros municípios, que vão ajudar a animar a noite.

Por daiane