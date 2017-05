Geral

Está programado para este sábado, dia 20, no Salão Paroquial, o primeiro Baile da Gincana Arroio do Meio. O evento contará com a atração nacional MC Guimê, considerado um dos maiores nomes do funk ostentação. O início do show está previsto para as 00h15min.

Natural de Osasco, São Paulo, Guilherme Aparecido Dantas, de 24 anos, ficou conhecido pela sua primeira canção de trabalho “Tá Patrão”, em seguida lançou outras músicas que o levaram à grande mídia como “Plaquê de 100” (com mais de 60 milhões de acessos no Youtube em 2012), “Na Pista Eu Arraso”, e o hit “País do Futebol” com a participação do rapper Emicida e do jogador Neymar (que atingiu 1 milhão de visualizações em 24 horas). O artista tem como bordão a frase “Vai segurando!”, que fala no começo de suas músicas.

Filho de um ajudante de eletricista, para ajudar o pai com as despesas da casa, Guimê chegou a trabalhar dos 13 aos 16 em uma quitanda, idade com que começou a fazer suas primeiras músicas. Atualmente realiza cerca de três ou quatro shows por noite, faturando de R$ 25 a R$ 30 mil e em torno de R$ 500 mil por mês.

O luxo descrito nas letras não corresponde à história de vida de Guimê, em parte, anseio do garoto humilde. Por outro lado, o funkeiro descreve novas cenas de sua vida que lembram os luxuosos clipes de rap americano dos quais é fã. Foi criado a partir dos seis meses só pelo pai, eletricista de origem humilde, a quem chamava de mãe. Cresceu em Osasco enquanto se tornava obstinado com o sucesso.

Diferente do funk tradicional que falava sobre as comunidades pobres, o funk ostentação fala sobre carros, roupas de grife, perfumes importado, dinheiro e joias.

Após o seu sucesso, Guimê começou a ter acesso às grandes mídias, participando de programas de TV com audiência nacional. Ele está de casamento marcado com a também cantora Lexa.

Após o show em Arroio do Meio, cantor segue para evento em Salvador do Sul.

“Organizar a festa é a realização de um sonho”

Os organizadores do Baile da Gincana orientam para que os integrantes de equipes e público em geral venham cedo para garantir o estacionamento próximo ao local do evento, que inicia a partir das 19h, com a realização de tarefas, como covers e escolha do Gato e da Gata.

O promotor de eventos Estevan Kerbes, o Tetê, revela que para ele está sendo um sonho a organização deste evento. “Sou gincaneiro desde pequeno. Participei de todas as gincanas e de todos os bailes. E com muito orgulho estarei na organização do evento deste ano. Sempre é bom fazer festas aqui no município, trabalhar com nossa gente, e convido toda a comunidade para prestigiar”, compartilha.

Para Tetê, a realização do evento uma semana antes da gincana foi um acerto importante. “O público vai poder curtir a festa sem ter que dividir as atenções com o cumprimento de tarefas”, explica.

O evento terá estrutura diferenciada. No lado externo (estacionamento do salão), haverá área gastronômica com Food Truk’s comercializando churros, cachorros quentes e hambúrgers, além de banheiros e estrutura da copa. “Na entrada haverá revista severa. Dentro da festa e nas imediações haverá equipe de seguranças para evitar transtornos. Possivelmente as ruas em frente ao salão e a Igreja Matriz serão bloqueadas”, detalha.

Após o show, a festa segue até às 5h, com os DJs Sandro Costa, Gatti e Karen Collar. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda divulgados, com os promoters da TK Produções e com os integrantes das equipes. O lote promocional e 1º lote já estão esgotados.

Menores de 14 anos não entram. De 14 até 17 anos devem possuir documento com foto, e a autorização deve ser preenchida por um maior responsável na entrada do evento. É expressamente proibido o consumo, distribuição e venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Mais informações

A organização e realização da festa, incluindo a escolha, contratação e custeio do show e da estrutura do evento, está a cargo da TK Produções, do promotor arroio-meense Tetê Kerbes e Charão Produtora. O município apoiará o evento de forma institucional, com montagem de palco e sonorização para cumprimento de tarefas das equipes.

Às 19h serão liberados os portões de acesso ao Salão Paroquial, mediante apresentação de ingresso. Às 20h cada equipe deve apresentar 30 integrantes para cumprimento de tarefas. Simultaneamente ocorre o coquetel entre jurados e candidatos à corte da Gincana. O desfile que definirá Gato e Gata do evento inicia às 21h. Logo após haverá cumprimento de tarefas, com apresentações artísticas das equipes.

Por daiane