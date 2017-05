Geral

Uma viagem para ficar marcada na memória. É como define, Juliana Meyer, proprietária da Floricultura Meyer sobre a viagem técnica realizada recentemente à Holanda e Itália. A viagem que durou 13 dias foi voltada a paisagistas, artistas florais e amantes da natureza em geral. O roteiro incluiu ainda passeios por museus e parte histórica dos dois países. Juliana explica que esta é sua terceira viagem técnica, a qual teve como objetivo trazer conhecimento a área paisagística e de floricultura. Na bagagem Juliana trouxe conhecimento, aprendizado e novas tendências do ramo de floricultura.

Ela conta que foram vários jardins visitados em cidades dos dois países. No celular uma infinidade de fotos dos locais visitados. Na Itália, o Jardim Botânico de Villa Carlotta, localizado ao norte de Milão, chama atenção pela privilegiada localização e pela variedade de espécies de plantas. Esse jardim possui formas geométricas, escadas, terraços, estátuas e fontes.

A Villa Garzoni, ao nordeste de Pisa, possui um jardim monumental. Ele está situado ao pé da cidade medieval de Collodi, um espetáculo barroco ornamentado em um vale rural. Ao nordeste de Pisa está localizado o Jardim de Lucca com uma extensão de dois hectares. O jardim foi fundado em 1820 por Maria Luisa de Borbón, duquesa de Lucca. É uma instituição científica onde coleções vivas de plantas são mantidas em um caminho de cores e aromas que remete para o mundo botânico.

A empresária cita ainda o Giardino di Boboli, localizado ao sul de Florença. Esse jardim foi adicionado em 2013 ao Patrimônio Mundial da Unesco. Este é um típico jardim italiano com muitos ciprestes, fontes, grutas artificiais, templos e muitas estátuas. Não esquece do Villa Cetinale ao leste de Siena no qual os jardins são preenchidos com rosas de escalada, lírios, íris e pérgulas cobertas. Esses foram somente alguns dos locais visitados.

Entretanto foi em Lisse, na Holanda, que Juliana conheceu o parque mais famoso do mundo, o Parque de Keukenhof. O local é conhecido pelas tulipas, hyacintos e narcisos de colorações diversas. “É tudo muito lindo. Um espetáculo. Olha a coloração dessas tulipas de cores vibrantes”, fala mostrando as imagens no celular.

