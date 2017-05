Geral

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está com 63 vagas temporárias abertas para os cargos de Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador para 24 municípios do Vale do Taquari.

As inscrições iniciaram em 24/04 e terminam dia 23/05/17. As provas acontecem dia 16/07 e o resultado final com o nome dos selecionados em 31/08. Os salários variam de R$ 1,600 a R$ 1,900. O período de contratação é de até sete meses.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss . O valor para recenseador nível fundamental é de R$ 22 e para nível médio R$ 39,50.

Municípios de lotação – Arroio do Meio, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Forquetinha, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Poço das Antas, Progresso, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Sério, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Corrêa, Westfália.

Por daiane