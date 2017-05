Saúde

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio empossou na noite de quinta-feira, dia 11, sua nova diretoria. Stela Beatriz Wandler da Silveira Cougo é a nova presidente e segue à frente da entidade até 2019, podendo ser reeleita por mais dois anos. A eleição da chapa foi realizada em 26 de abril, sendo que todos os sócios em dia tinham direito a voto.

Ao assumir a entidade, Stela diz que, apesar de todos os desafios, é gratificante saber que o trabalho da Liga ajuda as pessoas justamente num momento em que elas mais precisam. Jacinta Hammes, que é sócia-fundadora e esteve na presidência por quatro anos, complementa: “ver a recuperação de um paciente e saber que nosso trabalho teve uma parcela nisso, nem que seja pequena, é muito gratificante. Faz super bem para nós e nos motiva a continuar”. Stela e Jacinta observam que o trabalho realizado pela Liga é o ano todo, no dia a dia das pessoas.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade sem fins lucrativos movida a trabalho voluntário. Fundada em Arroio do Meio há quatro anos, visa auxiliar e dar suporte aos pacientes diagnosticados com câncer. Atualmente a principal forma e auxílio é o repasse de suplemento nutricional enlatado. São 17 pacientes cadastrados, sendo que para cada um é entregue de duas a três latas por mês.

A demanda é bem maior. Cada paciente necessita, em média, sete latas ao mês. Contudo, em função da indisponibilidade de recursos, a Liga não consegue ajudar esses pacientes com o total necessário. Cada lata custa R$ 48. Stela e Jacinta explicam que o suplemento é indicado por profissional nutricionista que faz acompanhamento do paciente como coadjuvante no tratamento. As integrantes da Liga pretendem conversar com os nutricionistas que acompanham os pacientes da oncologia para que estes passem a indicar o suplemento enviado pelo Estado, já que a composição seria a mesma, só muda a marca. Com isso, os pacientes teriam a garantia do fornecimento de todo o suplemento necessário para o mês. “Hoje, infelizmente, não temos como ajudar com tudo. Gostaríamos, mas não temos recursos”, salientam.

A receita da Liga vem de doações espontâneas dos sócios e do valor arrecadado em algumas promoções, como o Mocotó, o almoço e a venda de tampinhas, além de camisetas, chinelos, cuias, sombrinhas e guarda-chuva. Como a demanda é grande e o dinheiro é pouco, toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser contribuir com a causa nobre da Liga pode fazer contato com uma das integrantes da diretoria ou ir até a sala da entidade, que fica do lado da Emater. O atendimento é feito nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30min. Doações também podem ser feitas diretamente com depósito em conta: Banco Banrisul, Agência 0550 conta 06038360.0-1. Quem tiver tampinhas de caixas de leite e de garrafas de refrigerante pode entregar diretamente na sala da Liga ou para integrantes da diretoria.

Mocotó da Liga

A entidade promove no dia 10 de junho o tradicional Mocotó. As fichas já estão sendo vendidas e podem ser adquiridas com as integrantes da Liga ao custo de R$ 15 dando direito a um litro de mocotó. A retirada pode ser feita a partir das 17h do dia 10, no subsolo do salão paroquial.

Nova diretoria

Presidente – Stela Beatriz Wandler da Silveira Cougo

Vice-presidente – Liane Maria Friedrich Pretto

Secretária – Carla Regina Horst

Vice-secretária – Maria Helena Lara

Tesoureira – Jacinta Hammes

Vice-tesoureira – Maria Inês Bruxel

Conselho fiscal - presidente – Luciani Ciceri

Conselho fiscal - conselheiras: Maristela Gerhardt Deves, Laire Hentges Fritzen, Marli Gasparotto Nos, Elisete Schnorr.

Por daiane