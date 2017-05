Economia

Na terça-feira, dia 23, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) realizou no Clube Tiro e Caça, em Lajeado, a segunda edição do Jantando com a Agas. Trata-se de um evento de integração e de movimentação de negócios que vem sendo realizado periodicamente em cidades-polo do interior para aproximar varejistas de diversos segmentos e fornecedores locais.

O Circuito de Negócios Agas, congregou 23 expositores, sendo 22 gaúchos e um paulista. Um espaço de exposição de produtos para a pequena indústria regional, com destaque para linhas orgânicas e artesanais. O evento contou com a participação de 220 varejistas dos mais diversos segmentos, como supermercados, bares, hotéis, restaurantes, padarias, lojas de conveniência, lojas de bazar e de R$ 1,99 de 25 municípios.

Conforme balanço do presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o evento prospectou em torno de R$ 1,2 milhão em negócios. “Ao realizarmos o circuito de negócios em Lajeado, estamos buscando incentivar a pequena e média indústria local, já que o Vale do Taquari é sabidamente um polo de candies e doces, produtos de higiene, bebidas e produtos de limpeza, sediando algumas das principais indústrias destes segmentos no RS. Queremos fomentar que mais pequenas empresas regionais conquistem seu espaço e fortaleçam a economia gaúcha, pois o crescimento da economia só será sustentável se todos os elos da cadeia crescerem juntos”.

O jantar de confraternização congregou 330 pessoas ligadas ao setor e autoridades.

