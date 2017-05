Música

O domingo será de música na Rua de Eventos, Arroio do Meio com mais uma edição do Festival da Canção Arroio-meense (Festicam). O evento promovido por Paulinho Schnorr (Tety) e Prefeitura de Arroio do Meio chega em sua 28ª edição.

O evento tem como sua principal característica abrir espaço para novos talentos e sem premiação para os melhores. Paulo Schnorr (Tety), um dos organizadores, frisa que se o festival fosse premiado perderia aos poucos sua característica. As apresentações, num total de 16, serão realizadas por artistas de vários municípios do Vale do Taquari. Neste ano, Tety deu preferência para convidar os artistas que ainda não haviam se apresentado no evento e aos que se apresentaram apenas uma vez.

A abertura do Festicam ocorre pontualmente às 17h com Marco Guimarães e participações, com o show “Quiet Songs”. Em seguida ocorrem as apresentações dos artistas locais, que tem a liberdade de cantar uma ou duas músicas. Após haverá o show de encerramento com a Banda Kattivah, de Venâncio Aires. O organizador espera por um bom público, a exemplo de anos anteriores. Frisa ainda que o evento sai com qualquer tempo.

Além das atrações musicais, haverá no local serviço de copa e cozinha e brinquedos infláveis para a criançada. O público pode levar cadeiras para melhor acomodação.

Por daiane