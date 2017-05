Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi, promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, realizou no domingo, dia 07, a primeira partida da final entre a SER Juventude de Travesseiro e o Sete de Setembro de Capitão. A partida disputada em Travesseiro terminou com placar de 2 x 1 para o Sete.

A partida da volta está agendada para domingo, dia 14 de maio, em Capitão, onde o Sete tem a vantagem de jogar por um empate para ser campeão. A SER Juventude precisa vencer no tempo normal e depois na prorrogação para chegar ao título.

Por daiane