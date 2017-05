Obras

Obras de infraestrutura movimentam o distrito de Palmas, Arroio do Meio, nas últimas semanas. Simultaneamente estão sendo executadas nova rede de água e ampliação do ginásio localizado em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Itororó. Os investimentos mesclam recursos públicos e parceria com entidades locais. Próximo destas obras, começa a ser erguido o complexo avícola da Dália Alimentos, vislumbrando geração de emprego e renda para o distrito.

A obra do Ginásio Municipal soma 129,6m² de ampliação, incluindo cozinha, copa, despensa, churrasqueira e banheiro. A execução se dá por meio de uma parceria entre o Poder Público, que disponibiliza material de construção, e sete entidades do distrito (Emef Itororó, IECLB Palmas Norte, Oase Palmas Norte, Coral Concórdia Palmas, Rede de Água Palmas, Sociedade Escolar Palmas, do Distrito de Palmas), responsáveis pela contratação da mão de obra. O investimento será próximo a R$ 50 mil, somando recursos públicos e da comunidade. O objetivo é o uso comunitário da quadra.

Já a nova rede de água soma 6.662 metros lineares, num investimento de R$ 374.105,09, beneficiando cerca de 60 famílias até o momento. A execução está por conta da Água e Solo Soluções em Saneamento. A obra faz parte de um projeto maior, que inclui novas redes de água em Arroio Grande e Picada Arroio do Meio, num investimento superior a R$ 1,870 milhão, provenientes de recursos da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), sendo 20% de contrapartida do município.

Por daiane