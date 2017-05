Geral

Há cerca de seis anos o município de Arroio do Meio conta com atividades de um grupo de Dança Sênior. Criado em maio de 2011, o grupo Tempo de Ações, que conta com 26 integrantes, realiza apresentações em várias cidades do Estado. Os ensaios são coordenados por Noely Herrmann.

Com o intuito de atingir mais pessoas para esse meio, Noely está criando um novo grupo de Dança Sênior, que será voltado para quem tem deficiência física ou mental. Os ensaios desse novo grupo irão ocorrer nas quintas-feiras, das 14h às 16h, em uma sala da secretaria de Educação. Interessados em participar do grupo podem entrar em contato com a coordenadora Noely através dos telefones 99244-6702 e 3716-1424 ou então acompanhar um ensaio do grupo Tempo de Ações que ocorre nas segundas-feiras, também das 14h às 16h, em uma sala da secretaria de Educação.

Segundo Noely, o objetivo da Dança Sênior é promover ações voltadas à pessoa idosa, visando o desenvolvimento global de suas capacidades e aptidões em favor de seu bem-estar sócio-físico-mental. As coreografias trabalham a atenção, concentração, percepção, ritmo, memória recente e orientação espacial, além de estimular habilidades psicomotoras e cognitivas. Em 2013 o município de Arroio do Meio foi premiado no Estado com o Prêmio Gestor com o projeto de Dança Sênior.

Neste ano, o grupo arroio-meense já se apresentou em Westfália, São Jacó (Estrela), Linha Nova (Feliz) e no dia 24 de maio novamente em Estrela no Festival do Chucrute. Outras apresentações ocorrem ao longo do ano em várias cidades.

Além disso, Noely procura sempre participar de novos cursos para trazer novas danças. Nestes seis anos dedicados ao projeto, ela realizou sete cursos, conseguindo assim sua habilitação para dar aulas. Para este ano estão previstos cursos em Pelotas e uma semana de atividades em Sapiranga, da qual é preciso participar para manter a carteira profissional.

No Brasil são vários grupos em atividades. O grupo Tempo de Ações pertence a Região 1, com sede em São Leopoldo, onde em 2011 Noely fez seu primeiro curso. Na época fazia parte do Conselho Municipal do Idoso e era presidente do Conselho Sinodal do Idoso, sempre com o apoio da Administração Municipal para a realização dos cursos.

Em setembro o grupo realizará duas apresentações no Paraná. Interessados em acompanhar o grupo nessa viagem, podem contatar com Noely através dos telefones citados acima, ou pelo e-mail: noelybrauwers@hotmail.com para mais informações. A viagem com saída em setembro custa cerca de R$ 470, sendo necessária uma entrada de R$ 150.

Por daiane