Coluna do Alício

A “Terra da Canção Italiana” é o nosso destaque da semana. Com pouco menos de 1.900 habitantes, Coqueiro Baixo é aquela cidade que todo mundo se apaixona à primeira vista. Ruas limpas, calmaria, gastronomia farta e um povo receptivo e trabalhador cativam os visitantes. Vale a pena dar uma chegada em mais um lugar bacana do Vale do Taquari.

Por daiane