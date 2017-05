O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

A Administração Municipal de Arroio do Meio convida empreendedores e interessados no setor turístico, a participar de mais uma edição do Conversando sobre Turismo, a realizar-se na próxima terça-feira, 30 de maio, na Casa do Museu, a partir das 19h.

O encontro contará com a presença do Sebrae, que apresentará proposta de assessoria para empreendedores interessados em participar do projeto ‘Transformar o segmento turístico no Vale do Taquari’.

De acordo com o consultor do Sebrae, Diego Zenkner, o projeto existe desde janeiro de 2016, atendendo empresas do segmento turístico de todo o Vale do Taquari. Os principais objetivos são qualificar a gestão das empresas ligadas ao turismo na região e aumentar o fluxo de turistas nos empreendimentos.

As ações previstas para o município são cursos e oficinas de comercialização do destino turístico, visitas técnicas a outros destinos turísticos para troca de boas práticas, participação em feiras e seminários do setor e consultorias individuais para cada atividade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3716 1166 ramal 304, ou diretamente na Prefeitura – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.

Os encontros do grupo Conversando sobre Turismo são realizados mensalmente e abertos à comunidade, tendo como principal objetivo debater o turismo local.

Por daiane