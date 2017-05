Saúde

Toda a comunidade está convidada a enfrentar o frio e se movimentar na próxima quarta-feira, 31 de maio, praticando alongamento e ginástica orientada na Praça Flores da Cunha, Arroio do Meio, às 7h45min, sob coordenação de profissional da área. Este é o 14º ano que o município participa do evento de mobilização mundial, realizado desde 1997 em vários países, sempre na última quarta-feira do mês de maio. A iniciativa é do Sesc, em parceria com o município.

Neste ano, Arroio do Meio compete com a cidade de Ibirama, de Santa Catarina. A saudável competição consiste em ver qual das cidades mobiliza mais pessoas para realizar ao menos 15 minutos de atividade física no dia, interrompendo a rotina sedentária. O vencedor será o município que mobilizar o maior percentual de pessoas em relação ao número de habitantes.

Para facilitar a participação da comunidade, o Departamento de Esportes organizou ações junto a escolas, setores públicos, academias e entidades parceiras. Indústrias/empresas e comércios interessados em participar podem entrar em contato com a secretaria de Educação e Cultura, pelo fone (51) 3716 1155.

O Dia do Desafio 2017 promete tirar, no dia 31, milhares de gaúchos de 493 municípios da rotina por, pelo menos, 15 minutos, com a prática de atividades físicas. A ação não é brasileira. Ela foi criada no Canadá e é difundida mundialmente pela The Association For International Sport for All, entidade de promoção do esporte para todos, com sede na Alemanha. No Rio Grande do Sul, o Dia do Desafio foi incluído no calendário oficial a partir da Lei 12.492, de 2006.

Por daiane