Geral

A Comunidade Católica São José Operário, do bairro Bela Vista, Arroio do Meio, celebra neste domingo, dia 7, sua tradicional festa em honra ao padroeiro. A missa seguida de festa encerra a programação comemorativa que contou com uma série de atividades realizadas no decorrer da semana, contemplando todas as faixas etárias – crianças, jovens, adultos e idosos. Hoje, inclusive, a partir das 19h, haverá um encontro com catequistas, catequisandos e suas famílias e a comunidade, trabalhando o tema da fé e religiosidade na Nossa Senhora Aparecida.

O tema foi escolhido porque no domingo, durante a missa que inicia às 9h45min, haverá a inauguração e a bênção do oratório construído em anexo à capela, na parte externa. Este abriga uma gruta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi doada por Cristina Schneider, em razão de uma promessa feita pela saúde do filho. “A ideia é que o oratório seja um ponto de encontro, de expressão de fé, um espaço aberto para todos”, explica Glaci Träsel que, juntamente com o marido Clécio Träsel, forma o casal presidente.

A missa também contará com a participação do Coral Santa Cecília e dos jovens da comunidade que vão encenar a música o Bom José. Ao meio-dia será servido almoço preparado por pessoas da comunidade no Salão Cinquentenário. Cartões podem ser adquiridos com integrantes da diretoria ou no Minimercado Neumann ao custo de R$ 25 para adultos e R$ 15 para crianças de 7 a 12 anos. Menores de 7 anos não pagam. A expectativa é de servir em torno de 500 almoços.

Após o almoço inicia a festa que terá o sorteio da rifa principal e das tortas, a encenação dos jovens às 15h, cama elástica para as crianças e reunião dançante animada pela banda Contagem Regressiva. Não haverá cobrança de ingresso.

Jovens engajados

A participação ativa dos jovens é elogiada por Glaci e Nairo Linck que, juntamente com a esposa Lisnéia Schramell, forma o casal tesoureiro. Ambos dizem que o envolvimento dos jovens é um destaque na comunidade. Por meio do Grupo de Jovens Cordão da Paz, estiveram presentes em várias atividades durante a semana. E no domingo, além da cooperação na missa, também farão a apresentação da esquete teatral O Sentido da Vida, além de serem os responsáveis pela pescaria e o tudo premiado.

Ecumenismo

Glaci e Nairo lembram que a comunidade foi criada com o espírito ecumênico e, inclusive, houve a participação de pessoas da Igreja Evangélica Luterana na construção da capela. Por isso, nos dias atuais a comunidade continua buscando ser um ponto de acolhida para todos, independente de qualquer fator excludente.

Por daiane