Obras

A Administração Municipal de Arroio do Meio contratou empresa terceirizada para executar o cercamento do laguinho da Área de Lazer de Rui Barbosa. A medida visa a segurança dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Princesa Isabel e da comunidade em geral, que utilizam a via para caminhadas e demais atividades esportivas e de lazer.

A obra atende a uma antiga reivindicação da comunidade do bairro, encaminhada pelo vereador Paulinho Volk e demais lideranças locais. O investimento é próximo a R$ 7 mil. “O maior investimento é prevenir, evitar que uma família passe por um acidente nesse local que deve ser de alegria, esporte e lazer”, salienta o prefeito Klaus Werner Schnack.

