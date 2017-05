Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realizou no domingo, dia 07, a segunda rodada com partidas valendo pela ida da fase semifinal. Os jogos foram realizados no campo do Palmense, em Palmas.

Pela categoria de titulares, jogaram Palmense e Rui Barbosa que terminou com placar de 0 x 0. Na preliminar, valendo pela categoria de aspirantes, o Sete venceu por 3 x 1 do Palmense.

A fase semifinal continua domingo, dia 14, com a disputa de duas partidas no campo do Amigos de Picada Arroio do Meio, valendo como rodada da volta. Na categoria de aspirantes, jogam Palmense x Sete e pela categoria de titulares, se enfrentam para decidir vaga de finalista o Amigos e o Esperança de Rui Barbosa.

Além da rodada de domingo, a tabela de jogos da fase semifinal apresenta para o dia 21 de maio, rodada no campo do Rui Barbosa, onde jogam pela categoria de titulares Rui Barbosa x Palmense e pela categoria de aspirantes, Rui Barbosa x Esperança.

Por daiane