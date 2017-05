Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) conhece na rodada deste domingo, dia 21, as primeiras equipes finalistas na categoria de aspirantes e titulares.

Após um domingo de folga por causa da chuva o campeonato continua domingo, dia 21, com rodada no campo do Rui Barbosa, onde jogam pela categoria de titulares, valendo vaga de finalista, as equipes do Rui Barbosa e o Palmense. O Rui Barbosa tem a vantagem de jogar por um empate no tempo normal por ter melhor campanha na primeira fase. Já o Palmense precisa vencer para se classificar.

Pela categoria de aspirantes, jogam domingo como preliminar, Rui Barbosa x Esperança. O Rui Barbosa joga por um empate no tempo normal por ter vencido na rodada de ida por 4 x 1 do Esperança. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e dos titulares às 15h30min.

A última rodada da fase semifinal tem previsão para encerrar no dia 04 de junho com rodada no campo do Amigos de Picada Arroio do Meio, onde jogam pela categoria de titulares, Amigos x Esperança de Rui Barbosa e pela categoria de aspirantes, Palmense x Sete.

Por daiane