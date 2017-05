Futebol Amador

A chuva foi o motivo do cancelamento da rodada marcada para o último domingo pelo Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa). A rodada que deveria realizar duas partidas no campo do Rui Barbosa pela rodada da volta da fase semifinal, entre Rui Barbosa e Palmense pela categoria de titulares e Rui Barbosa x Esperança pela categoria de aspirantes, foi cancelada pela direção da Lafa.

Domingo, dia 28, também haverá folga devido a gincana. O campeonato retorna seus jogos no dia 04 de junho com a realização de rodada no campo do Amigos de Picada Arroio do Meio, onde jogam pela categoria de titulares Amigos x Esperança de Rui Barbosa e pela categoria de aspirantes, jogam Sete x Palmense. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e dos titulares às 15h30min.

Por daiane