O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, conheceu na rodada do último sábado as duas equipes finalistas. O título será disputado pelo Dona Rita “A” e o Passo do Corvo.

O Passo do Corvo ganhou a vaga de finalista com uma vitória de 4 x 2 sobre o São José, jogando em Palmas. O Dona Rita ganhou a vaga ao vencer pelo mesmo placar a equipe do Rui Barbosa, em Rui Barbosa.

A decisão do título do Campeonato de Bocha Força Livre começa sábado, dia 20. A primeira partida será disputada nas canchas do Esperança de Dona Rita. A partida volta reúne os dois finalistas na tarde do dia 27, nas canchas do Passo do Corvo. Cada partida terá a disputada de oito jogos, sendo quatro de duplas e quatro de trios.

Pela Segunda Divisão jogaram Guarani 4 x 0 Cruzeiro e Glória 3 x 1 Treze de Maio. Nesta categoria a final reúne as equipes do Guarani e o Glória. A primeira partida da final acontece sábado, dia 20, nas canchas do Glória. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

