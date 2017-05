Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou no sábado, dia 06, a rodada de ida da fase semifinal com a disputa de duas partidas no Passo do Corvo e em Dona Rita.

No Passo do Corvo, Passo do Corvo e São José de Palmas terminou empatado em 4 x 4. Em Dona Rita, jogaram Dona Rita “A” (Time do Ronei) e o Rui Barbosa, que terminou com placar de 5 x 3.

Sábado, dia 13, acontecem os jogos da rodada da volta da fase semifinal para definir os dois finalistas, quando teremos em Palmas, São José x Passo do Corvo e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Dona Rita “A”.

Pela Segunda Divisão jogaram Cruzeiro 3 x 5 Guarani e Treze de Maio 3 x 5 Glória. Sábado, dia 13, acontecem os jogos da volta com Guarani x Cruzeiro e Glória x Treze de Maio. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane