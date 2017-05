Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, conhece neste sábado, dia 27, o campeão da temporada com a realização da partida da final entre as equipes do Passo do Corvo e Dona Rita “A” (Time do Ronei). A decisão acontece nas canchas do Passo do Corvo com início às 13h30min. No sábado passado, jogando em Dona Rita, a equipe do Dona Rita venceu por 5 x 3 com empate no número de bolas.

Por daiane