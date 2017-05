Geral

A prefeitura de Arroio do Meio comunica que fará alterações no recolhimento de entulhos nas ruas da cidade. A medida atende à notificação da patrulha ambiental, considerando a falta de um espaço licenciado para o descarte e armazenamento do material.

Dessa forma, apenas galhos e material de poda seguem sendo recolhidos pelo Setor de Serviços Urbanos e encaminhados para local licenciado para este fim. Resíduos de construção civil NÃO serão mais recolhidos pelo município. De acordo com a resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e Lei Municipal 3.194/2013, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, é de responsabilidade dos geradores de resíduos da construção civil, a redução, reutilização, reciclagem e destinação final do material, estando sujeitos a notificações e multas em caso de não cumprimento. O Departamento do Meio Ambiente recomenda a contratação de caçambas do setor privado, em caso de obras e construções.

Entenda o que muda:

Galhos e demais resíduos verdes: Recolhimento segue normal. Material é destinado à área licenciada para este fim;

Móveis, sofás e colchões: município contratará empresa especializada para receber e dar o destino correto para estes materiais. Roteiro de recolhimento será divulgado nas próximas semanas;

Entulhos e resíduos de material da construção civil: município NÃO fará mais o recolhimento, amparado em Lei Municipal e resolução nacional, que responsabilizam os geradores destes resíduos pelo destino ambientalmente correto dos mesmos.

IMPORTANTE: Eletroeletrônicos, sucatas e demais materiais recicláveis devem ser descartados na Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio, realizada a cada dois meses, em sábados pela manhã, na Rua de Eventos.

