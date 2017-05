O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O espaço Residência Artística Urbana (RAU), em Arroio do Meio, sedia neste domingo, dia 21, o Arrebanhando de Outono. As atividades que são gratuitas e abertas ao público ocorrem das 14h às 21h. O espaço está localizado na rua Maurício Cardoso, nº 583.

Realizada na casa da ceramista Claudia Jung, a ação tem por objetivo proporcionar um encontro rico, colaborativo, divertido, com muita dinâmica, prática e inspirações mútuas. Será um dia de exposição, venda e troca de obras de arte, aulas abertas de desenho, pintura, cerâmica, espiral de ervas, apresentações musicais, além de rodas de conversa.

Entre as atividades desta edição está a oficina de reciclagem de papel, das 15h às 16h, coordenada por Aline Jung Duarte. Também haverá exposição e brincadeiras com brinquedos alternativos com orientação de Adriana Ribeiro, Luiza Schwambach e Eduardo Alarbuja.

Às 16h30min ocorre uma roda de conversa sobre Autocuidado Natural com Jéssica da Silva que falará sobre algumas composições químicas dos produtos de higiene e cosmética convencionais e apresentação de alternativas naturais, fáceis de encontrar e fazer em casa. Haverá ainda oficina de Origami com Davi Jung Duarte das 15h às 16h; pingentes de cerâmica com Claudia Jung; varal de poesia e música com Xumby, João e Adriana Ribeiro e exposição de desenhos de aves de Isadora Fluck Essig.

Por daiane