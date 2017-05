Política

O PDT de Arroio do Meio tem novidades. O partido convencionou no sábado, dia 29, quando foi escolhido o novo diretório e, na segunda-feira , dia 1º, elegeu sua nova executiva em votação realizada na Câmara de Vereadores. A suplente de vereador Adriana Meneghini Lermen foi eleita presidente da sigla, tendo Paulo Schnorr e Gustavo Isaías Dente como 1º e 2º vices, respectivamente. Vianei Sebastiani é o secretário e Ernesto Juarez Petry é o tesoureiro. Maribel Cíceri e Ivete Stork são, respectivamente, a 1ª e a 2ª vogal e o vereador Darci Hergessel é o líder de bancada.

Adriana revela que assumir a presidência do partido é um grande desafio e uma experiência totalmente nova. Para o PDT também será uma novidade, já que esta é a primeira vez que a sigla tem uma mulher na presidência.

O fato de ocupar um cargo até então tido como masculino, não intimida Adriana que tem muitos projetos para os pedetistas. Um dos pontos de partida é a unificação do partido e fortalecimento das bases para as próximas eleições. Por isso, vai dar continuidade às reuniões mensais realizadas no dia 12 de cada mês, com o objetivo de não deixar a movimentação apenas para a época de campanha eleitoral, bem como fazer com que o PDT esteja discutindo constantemente questões que envolvem a comunidade local. “Como o partido não se posicionou na campanha para a majoritária, nosso compromisso hoje é com a comunidade arroio-meense. Queremos desenvolver um trabalho voltado a sentir e ver os anseios da comunidade e brigar para que estes se concretizem”, afirma.

Por daiane