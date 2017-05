Meio Ambiente

A duas semanas do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Administração Municipal promove a 20ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio. Será neste sábado, 20 de maio, na Rua de Eventos, das 8h às 12h. Na ocasião poderão ser descartados eletroeletrônicos, sucatas, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes (até cinco por pessoa física), vidros de café e conservas (em estado de reutilização), papel, papelão, plástico, jornais e revista, garrafas pet e latas de alumínio.

A Campanha de Descarte é realizada de forma contínua desde 2012, numa promoção da Administração Municipal, em parceria com órgãos ambientais e empresas de coleta e reciclagem de resíduos, responsáveis por dar o destino correto ao material. Em 19 edições já foram recolhidos mais de 2.400 celulares; 1.860 televisores; 690 monitores; 530 CPUs; 340 impressoras; 3.170 litros de óleo de cozinha; 4.480 quilos de papel/papelão/plásticos/garrafas pet; 950 quilos de pilhas e baterias, entre outros.

A campanha está inserida no projeto de limpeza urbana e combate às pragas Nossa Cidade, Meu Lar. O principal objetivo é a conscientização da comunidade para o descarte ambientalmente correto dos resíduos, visando a limpeza da cidade e o cuidado com o meio ambiente.

Por daiane