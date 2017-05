Geral

A Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam) realiza no dia 16 de setembro o I Encontro dos Amigos do Futebol em Benefício da Amam. O evento pretende reunir ex-atletas do futebol num almoço beneficente para a entidade, que desde a década de 1970 tem se dedicado ao trabalho com crianças e adolescentes.

A organização do encontro conta com um grupo de apoio, que trabalha nos detalhes e no convite a ex-jogadores de futebol que se destacaram nos gramados do município e fora dele. A intenção é jogar futebol, reunir amigos, confraternizar, relembrar histórias vividas no futebol e ainda ajudar a Amam.

Toda a programação será realizada no campo do Clube Esportivo Navegantes. O cartão para o almoço, que terá carne de rês, suíno e frango, massa com molho e saladas diversas, será comercializado ao custo de R$ 15. Mais informações sobre o evento vão sendo divulgados à medida que os organizadores acertarem detalhes.

Na terça-feira à noite a comissão organizadora esteve reunida na Amam para os preparativos para o encontro. Nova reunião acontece em maio.

Por daiane