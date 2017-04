Economia

A Administração Municipal de Travesseiro está realizando investimento, através de programas de incentivo com pagamento de aluguel, visando atrair empresas para se instalarem no município. Funcionando desde meados de janeiro no município, a empresa Innovare Indústria e Comércio, instalou-se esta semana nas dependências da antiga fábrica de Bolachas Shalana. O empreendimento, coordenado por Daniel Bruxel, atua no ramo de esquadrias de alumínio, PVC e WPC.

Outra empresa que inicia suas atividades em Travesseiro é a Biscoitos Marques. Coordenada por Marcelo Souza Pereira, a empresa vai trabalhar no ramo alimentício, com a produção de biscoitos, barras de cereal e bolos. De imediato a empresa irá oferecer aproximadamente 20 vagas, por meio de uma pré-seleção que será realizada em breve. A empresa vai se instalar no prédio da antiga Madeireira Barcella.

Por daiane