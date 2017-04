Agricultura

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio realizou no decorrer desta semana e com continuidade na próxima, um roteiro de reuniões para tratar do manifesto do dia 28 de abril, da Reforma da Previdência e da assembleia sindical. Nesta semana foram realizadas reuniões em Capitão e Travesseiro e na segunda e terça-feira ocorrem as reuniões em Arroio do Meio.

Na segunda-feira haverá encontro em Arroio Grande Central, às 20h, no Salão da Igreja da comunidade e também, às 20h, em Linha 32 no salão da Igreja.

No dia 25, terça-feira, haverá reunião, às 20h, no São José de Palmas e também, às 20h, em Passo do Corvo, na Sociedade Esportiva Passo do Corvo.

Todos os associados e demais pessoas das comunidades estão convidados a participar.

Greve Geral

O STR de Arroio do Meio comunica que está sendo programada para o dia 28 de abril uma Greve Geral Nacional para lutar contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista que estão para ser votadas no Congresso Nacional.

O Movimento Sindical Rural e Urbano do Vale do Taquari está organizando uma manifestação em Lajeado para este dia. Segundo os sindicatos, todos sabem os graves prejuízos que estas reformas vão trazer para os trabalhadores brasileiros. “A precarização das relações de trabalho, a destruição da previdência pública e a consequente destruição de vida digna para o trabalhador tanto do campo, quanto da cidade. Por esse motivo, as organizações que representam os trabalhadores estão se mobilizando, conversando com suas bases, esclarecendo a difícil situação que estamos vivendo e nos mobilizando para que possamos reverter esta situação. Pois só a nossa luta vai deter esta grande injustiça”, diz o comunicado enviado pelo STR.

Será disponibilizado roteiro de ônibus para participar da ação em Lajeado. Mais informações no STR, pelo 3716-1266.

Por daiane