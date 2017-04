O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O CTG Querência do Arroio do Meio estreia em maio o show cultural Querência, Andança, Arte e Cultura, que busca apresentar a evolução do ciclo de danças tradicionais, desde o fandango até o aconchego, englobando o período do final do século XIX e início do século XX. O pré-lançamento do projeto ocorreu na noite do dia 12 de abril para imprensa e convidados nas dependências da entidade.

O nome do show – Querência, referindo-se ao Rio Grande do Sul; Andança – fazendo menção à evolução das diversas etnias no desenvolvimento dos povos; Arte – presente na dança, a sétima arte e Cultura – por ser um evento voltado a esta área e congregar as atividades e vivências do povo gaúcho, tem toda uma simbologia ligada diretamente ao cotidiano do povo do Rio Grande.

A proposta mobiliza diretamente 14 casais da categoria adulta, que estão em ensaios desde o ano passado, além de um grupo de 70 pessoas envolvidas na execução do projeto. Os dançarinos são pessoas das mais diversas profissões e idades, que ensaiam de duas a três vezes por semana para as apresentações.

Conforme o instrutor e coreógrafo Alessandro Otto Delgado, o espetáculo busca retratar um pouco da época de 1800, mostrando como eram os bailes dentro da casa dos grandes estancieiros, responsáveis por gerar a economia no Rio Grande do Sul.

Segundo Delgado, o baile vai retratar vários aspectos daquela época, mostrando como eram as casas por dentro, como eram as danças, algumas tradicionais e outras que foram criadas. “Além disso, se resgatou um musical, uma espécie de miniorquestra ensaiada pela professora Josélia Jantsch Ferla, que apresentará o som do violino, violoncelo, violão, piano, gaita ponto e vocal. Ao som desse grupo instrumental, os dançarinos realizam suas danças trajados com o figurino do período mencionado. Queremos com este projeto retratar um pouco da história do gaúcho estancieiro, de forma simples, mas com bastante sentimento”.

A estreia do projeto ocorre no dia 12 de maio, no CTG Querência, em uma apresentação exclusiva para convidados. A comunidade arroio-meense está convidada a assistir ao espetáculo no dia 14 de julho, com entrada franca. O show também será apresentado em demais cidades do Estado. No dia 18 de maio a apresentação ocorre no Teatro Univates em Lajeado; dia 31 de maio na semana de aniversário do município de Bom Retiro do Sul; em 1º de julho a apresentação será no CTG Rincão das Coxilhas, em Teutônia. O encerramento da turnê ocorre em 18 de agosto no município de Charqueadas.

O surgimento do projeto

Durante o lançamento, o patrão do CTG, Márcio Kunrath, salientou a importância da noite com a apresentação do projeto, fazendo um agradecimento aos presentes. Em seguida, a secretária e coordenadora de projetos do CTG, Regina Rodrigues, explanou sobre o projeto, desde o surgimento da ideia até a noite do lançamento.

Segundo ela, há algum tempo se notava que os dançarinos não tinham um motivo maior para se dedicar de maneira mais intensa, vendo assim um motivo para buscar algo a mais. “Tínhamos que desafiar os dançarinos e com o apoio da patronagem buscamos uma produtora, a MJ Produtora de Eventos LTDA, que é especializada em assuntos tradicionalistas e elaboramos um projeto”.

Com a proposta em mãos, Regina e um membro da patronagem foram em busca da captação de recursos. De início, ela comenta que a dificuldade foi grande pela constante divulgação de desvios na Lei Rouanet. Assim, encontraram na Atlas Calçados o apoio e patrocínio total do evento por intermédio do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.

A iniciativa que tem como objetivos desenvolver o amor pelas danças tradicionais; ampliar conhecimentos do folclore e tradição gaúchos; proporcionar entretenimento às pessoas e estimular o gosto pela arte e cultura do Rio Grande do Sul será realizada de maio a agosto de 2017 com apresentações em várias cidades do Estado.

Na noite também se fez presente o representante da Atlas Calçados, Marcelo Scheeren, que apresentou a linha de trabalho da empresa, assim como destacando a importância do projeto. Para finalizar, o grupo de dançarinos fez uma breve apresentação aos convidados para mostrar um pouco da riqueza do show que estreia em maio.

Por daiane