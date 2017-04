Agricultura

Cerca de 3.200 produtores rurais foram atendidos na Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio nos três primeiros meses do ano. Entre as demandas, destaque para encaminhamentos do Milho Safrinha, Incra, ITR, apresentação e troca de talões, pedidos de serviços, entre outros.

No mesmo período foram executadas mais de 800 horas de serviços de máquinas, beneficiando 770 famílias do setor primário. Os serviços incluem mais de 150 acessos a propriedades, fechamento de 620 silos e 60 atendimentos de terraplenagens, limpeza, abertura de valas, e preenchimento de alicerces, viabilizando a ampliação de empreendimentos de suinocultura, bovinocultura, avicultura e agroindústria. Da mesma forma, 150 produtores foram beneficiados com 310 cargas de material; 2.265 sacos de sementes de Milho Safra e Safrinha foram entregues; e dois mil quilos de peixes foram comercializados em três feiras de barranco realizadas em propriedades rurais. A Feira do Produtor ocorreu nos 12 sábados do trimestre, atraindo centenas de consumidores à Rua de Eventos, em busca de produtos frescos.

De acordo com o secretário Eloir Lohmann, os atendimentos são realizados em parceria com as subprefeituras de Arroio Grande, Forqueta e Palmas e secretaria de Obras. Arroio do Meio possui 1.445 propriedades rurais. “Todos os serviços prestados pelo Poder Público visam a diversificação econômica do município e o fortalecimento do setor primário”, afirma o secretário.

