Geral

A Rústica dos 25 Anos de Travesseiro promovida no feriado de sexta-feira, dia 21 de abril, pela Administração Municipal através da secretaria da Educação em conjunto com o SESC e apoio do Sicredi, reuniu um total de 350 corredores que representaram 20 municípios, incluindo Santa Cruz do Sul, Montenegro, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Encantado, Colinas, Teutônia, Estrela, Lajeado, entre outros. O evento, que integrou os festejos do 25º aniversário do município, aconteceu na Avenida 10 de Novembro com largada em frente ao Mercado Travesseiro.

A rústica estava dividida por categorias entre mirim, com corrida de 400m, 600m e 800m; infantil corrida masculino e feminino e adulto masculino e feminino com trajeto de até seis quilômetros. Em meio às corridas que estavam programadas aconteceu uma largada com categoria de caminhada, onde participaram várias pessoas da terceira idade. No final os cinco melhores classificados de cada categoria receberam medalhas pela participação das mãos do prefeito Genésio Hofstetter; vice, Sérgio Nied e da secretária da Educação, Cristiane Neitzke.

Por daiane