A Administração Municipal de Travesseiro realiza no feriado desta sexta-feira, dia 21 de abril, a Rústica dos 25 anos. O evento, que será coordenado pela secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, integra os festejos do 25º aniversário do município. A rústica inicia às 08 horas com a largada do primeiro grupo junto ao Mercado Travesseiro.

A rústica vai estar dividida nas categorias mirim corrida de 400m, 600m e 800m; infantil corrida masculino e feminino com 2,2 km e adulto masculino e feminino com 6 km. Também haverá uma categoria só de caminhada. Os 100 primeiros inscritos na modalidade adulto e caminhada ganham medalhas de participação. Nas demais categorias, exceto a mirim, serão entregues medalhas para os cinco primeiros de cada categoria.

Por daiane