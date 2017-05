Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi, promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, realizou duas partidas no final de semana pela rodada de ida da fase semifinal que realiza disputa numa melhor de duas partidas para definir os dois finalistas da competição.

A rodada foi aberta no sábado, quando jogaram em Pouso Novo, as equipes de Pouso Novo x Sete de Capitão. A partida terminou com placar de 2 x 0 para O Sete. A rodada foi completada no domingo, quando se enfrentaram em Travesseiro, SER Juventude x São José de Coqueiro Baixo. A partida terminou com vitória da SER Juventude por 3 x 1.

O torneio continua sábado, dia 29, quando jogam em Coqueiro Baixo, São José x SER Juventude e no feriado de segunda-feira, dia 1º de maio, jogam em Capitão, Sete x Pouso Novo. A rodada define os dois finalistas do torneio.

Por daiane