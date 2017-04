Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, realizou rodada no domingo, dia 09, no campo da SER Juventude de Travesseiro com a disputa de três partidas. Na parte da manhã jogaram Travesseirense 1 x 7 Sete de Capitão. Na parte da tarde se enfrentaram Pouso Novo 1 x 1 São José de Coqueiro Baixo e SER Juventude 3 x 0 Guarani de Bela Vista do Fão.

O certame prossegue domingo, dia 16, com os jogos da última rodada da fase de classificação no campo do Sete de Capitão, onde jogam às 10 horas, Travesseirense x Guarani, às 14 horas, SER Juventude x Juventus e às 16 horas, Sete de Capitão x Pouso Novo.

Por daiane