O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Seis prendas do CTG Querência do Arroio do Meio participam, no dia 22 de abril, do 33º Sarau da Prenda Jovem. No evento que ocorre na Seubv, de Mato Leitão, as prendas serão recepcionadas pela 3ª Prenda Juvenil da 24ª Região Tradicionalista, Bruna Heinen.

Participarão do evento as prendas Anita Glória Rempel Fontana, Bibiana Becker dos Santos, Cristina Jardim Cezar Mariano, Emília Bersch Schmidt, Luana Mayara Erthal e Mélani da Silva.

O Sarau da Prenda Jovem é um fandango em que as prendas, entre 13 e 17 anos, são apresentadas à sociedade tradicionalista com expectativa de envolvimento de 36 cidades da região tradicionalista. A recepção inicia às 19h com confraternização entre as participantes, revelação de amigo secreto e ensaio coreográfico. O ponto alto da noite será a apresentação das jovens por seus pares de honra e pais durante o fandango.

O evento é um exemplo da maneira peculiar de cultivar a tradição e nada mais é do que um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as prendas usam o traje feminino típico do Rio Grande do Sul. Na cultura gaúcha, o sarau deve ser o primeiro baile da prenda que, após esta data, passa a frequentar os fandangos. É um rito de passagem da infância para a adolescência.

Por daiane