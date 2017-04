O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Um evento para reunir as famílias. É assim que pode ser definido o Passeando com o Cedelinho. A atração que integra a programação do Páscoa em Família, idealizada pelo grupo Conversando sobre Turismo, levou várias pessoas à Rua de Eventos e Praça Flores da Cunha, em Arroio do Meio, no último domingo.

A programação com o cedelinho terá novas viagens no domingo, dia 09, em quatro horários (14h, 15h, 16h e 17h). Os ingressos ao valor de R$ 5 podem ser adquiridos de forma antecipada na CDL ou na loja LS Confecções. A viagem com duração de 50 minutos sai da Rua de Eventos, passa pela Marechal Floriano Peixoto até a Requinte Chocolatteria, onde um ambiente totalmente decorado, com toca do coelho e coelhos aguarda os visitantes.

Conforme a vice-presidente da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) do município, Leonísia Kunzler, o primeiro dia dos passeios superou as expectativas, contemplando cerca de 200 pessoas. “Foi um dia maravilhoso com uma atividade para realmente reunir as famílias. A diversão esteve garantida com várias atividades, além da presença do Coelho da Páscoa que acompanhou o público em todas as viagens com o cedelinho”.

Leonísia reforça o convite para as famílias participarem do passeio de domingo com o cedelinho, assim como para apreciarem a decoração da praça. Durante a tarde haverá oficina de máscaras e pintura para as crianças, assim como a presença da Ervateira Ximango que disponibilizará erva-mate e água quente. Em caso de chuva, o passeio será transferido em data a ser definida.

A programação do Páscoa em Família encerra no dia 14 de abril com a Encenação da Via-Sacra em Forqueta.

Por daiane