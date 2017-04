Saúde

Com o objetivo de promover a saúde preventiva, a Estratégia de Saúde em Família (ESF) Rui Barbosa, Arroio do Meio, iniciou um novo Grupo de Educação e Saúde no dia 22 de março. O primeiro encontro reuniu cerca de 50 pessoas, que participaram de uma dinâmica de apresentação, seguida de atividades físicas na Área de Lazer do bairro.

O projeto é uma parceria entre Secretaria Municipal da Saúde e Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (Cures – Univates). Os encontros são quinzenais e conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por estagiários de Farmácia, Nutrição, Educação Física e Psicologia, além dos profissionais de saúde do Posto. A ESF Rui Barbosa oportuniza outro grupo mensal, que intercala atividades de artesanato com palestras ministradas por profissionais da saúde.

As participantes Nelsi Cavalheiro, 63 e Marieta Teresinha Gräff, 57, estão motivadas com o grupo. “É o único dia que dedico pra fazer alguma coisa pra mim”, afirma Nelsi. “É uma oportunidade de conhecer pessoas com novas ideias, aprender coisas novas, fazer amizades”, ressalta. “É muito importante porque ocupa as pessoas e podemos fazer exercícios físicos e acompanhamento com profissionais da saúde”, reforça Marieta. “O grupo está muito otimista”, conclui a participante.

Mensalmente ocorrem encontros de grupos nos demais postos de saúde dos bairros Aimoré, São Caetano, Navegantes, Bela Vista e Centro, com enfoque em saúde preventiva, incluindo grupos de Gestantes, Hipertensos, Diabéticos e Crônicos, Ginástica e Reeducação Alimentar. Interessados em participar devem procurar o posto de saúde do seu bairro para informações e inscrições. “Nosso principal foco é o trabalho de prevenção. Através destes grupos prevenimos doenças, obesidade, sedentarismo e garantimos a realização do pré-natal, no caso das gestantes. Esse trabalho resulta numa comunidade mais saudável e de bem com a vida”, destaca o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli.

Por daiane