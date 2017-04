Outros esportes

Arroio do Meio sedia neste final de semana abertura do Campeonato Gaúcho de Velocross. A prova acontece na pista instalada no Parque Municipal de Eventos numa promoção do Moto Clube Arroio do Meio (Mocam) com apoio da Prefeitura de Arroio do Meio. A realização é da Federação Gaúcha de Motovelocidade.

A competição terá disputa em várias categorias conforme a cilindrada das motos. No total serão 17 categorias, incluindo motos de 55cc, 65cc e uma categoria feminina. Pelo menos três pilotos de Arroio do Meio integram a competição: Robson Lenz corre pela categoria de motos de 230cc Pró; Marcos Weizenmann, categoria 230cc Estreantes e Vitor Weizenmann, categoria 55cc.

Entre as novidades da prova está a inclusão da categoria VX5 para motos nacionais e importadas para pilotos a partir de 45 anos. Outra novidade será uma prova denominada de Super Final com direito de participação e inscrição paga para o 1º e 2º colocado de cada categoria.

Por daiane